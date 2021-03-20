Известная модель Белла Хадид, которая стала самой красивой женщиной в мире, показала нежную фотосессию

На фото Белла показалась в белом топе и шортиках. Звезда лежала в саду, закинув ножку за ногу. В руке девушка держала сачок, чтобы ловить бабочек. На девушке сидело множество таких насекомых, которые добавили особого шарма и нежности кадру. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

На втором фото Хадид уже стояла у автомобиле в бриджах и джинсовой кофте. Красотка закрыла глаза очками, а волосы спрятала за платком. Белла игриво согнула ножку, восхищая идеальной фигурой.

"Дневной сон", - написала Белла под фото.

Фанаты поставили почти миллион лайков и написали комментарии:

"Плавающая мечта", "Ты такая красивая", "нет, я думаю, что я", "целая атмосфера", "День мечтает думать о тебе", "Ты потрясающая милая".

Мы писали, что знаменитая модель Белла Хадид, ангел бренда Victoria’s Secret, блеснула стройностью в одном белье.

"Длинноногая богиня" надела соблазнительный топик-лифчик на тончайших бретельках. Ткань обтянула небольшую грудь, а надпись на красном фоне прибавляла к грудям акцента.

Хоть грудь у звезды небольшая, все же в таких нарядах она смотрится очень соблазнительно.

Напомним, раскованная Белла Хадид вскружила голову невероятными позами в бикини

А еще Politeka писала, что Белла Хадид с самого горячего ракурса блеснула упругими ягодицами в трусиках

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