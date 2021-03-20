У мережі з'явилися кадри возз'єднання Позитива і Наді Дорофєєвої, як за часів "Время и Стекло"

Як повідомляє Politeka.net, у прийдешню неділю, 21 березня, відбудеться вирішальний ефір вокального шоу "Голос країни", в якому буде визначатися доля решти учасників вокальних боїв. Звичайно ж, чим ближче до фіналу, тим більше розпалюються пристрасті і тим більше інтриг готують глядачам продюсери шоу. Так, за кілька днів до ефіру на сторінці вокального шоу в Instagram з'явився відеоанонс нового ефіру, в якому показали всі найгарячіші моменти нового випуску.

Так, на відео можна побачити не тільки найяскравіші фрагменти виступів учасників, а й несподівані реакції зіркових тренерів. Так, наприклад, в ролику вражає випад Тіни Кароль, яку, очевидно вивели з себе деякі учасники. Коментуючи один з виступів Кароль сказала: "Це було погано. Хтось із вас, хто недопрацював, відправиться в нокаут". Крім того, на відео можна побачити кадри возз'єднання позитиву і Наді Дорофєєвої, яке відбулося на "Голосі".

Як відомо, раніше Надя і Олексій сиділи в одному кріслі на шоу, але в 11 сезоні після розпаду групи "Время и Стекло" співачка одна стала тренером проекту. Однак, в новому ефірі "Голосу країни" до Дорофєєвої приєднався її колишній колега по групі. "Дует був кльовий. Я про нас з Надею і про вас теж", - говорить Позитив у ролику, очевидно коментуючи виступ учасників. Шанувальники просто в захваті від повернення Олексія Завгородного на проект, багато відзначили, що будуть дивитися ефір тільки заради нього.

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