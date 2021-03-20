Знаменита голлівудська актриса і режисер Анджеліна Джолі у красивій сукні ледь не вивалила бюст

Артистка підкорила своєю зовнішністю і діяльністю мільйони фанатів, передає Politeka.net. Так, артистка постала в блискучій сукні й в цікавій позі.

Дане архівне фото було опубліковано в одній з фан-груп актриси.

Зірка присіла на високий стілець, задерши одну з ніжок. Тканина вбрання прикрила найінтимніші частини тіла.

При цьому наряд з глибоким декольте вона приспустила, ледь не виваливши оголений бюст. Ніжна бретелька спустилася з плечей, надавши образу ще більше пікантності.

Джолі пограла з волоссям, і закривши очі, вона зобразила пристрасть на обличчі, ніби насолоджуючись собою.

За кілька годин пост зібрав сотні лайків і багато коментарів.

"❤️❤️❤️❤️❤️❤️ Завжди мега", " Хмммммм, здорово! ❤ ️ ", "Так мило», «Вау, це так круто», «цій жінці потрібен хороший чоловік, щоб допомогти їй в її задоволеннях в ліжку», "Люблю тебе, Анджеліна", - написали користувачі мережі.

Нагадаємо, Анджеліна Джолі займається доглядом за шкірою з раннього віку. Красуня наносить сонцезахисний крем, робить правильне очищення обличчя м'яким, ніжним засобом, використовує антиоксиданти і гліколеву кислоту.

Актриса звела використання декоративної косметики до мінімуму - вона практично не наносить макіяж, якщо вона не працює. Це, мабуть, ще одна причина, чому її шкіра виглядає так добре.

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