Знаменита голлівудська актриса і режисер Анджеліна Джолі у красивій сукні ледь не вивалила бюст
Артистка підкорила своєю зовнішністю і діяльністю мільйони фанатів, передає Politeka.net. Так, артистка постала в блискучій сукні й в цікавій позі.
Дане архівне фото було опубліковано в одній з фан-груп актриси.
Зірка присіла на високий стілець, задерши одну з ніжок. Тканина вбрання прикрила найінтимніші частини тіла.
При цьому наряд з глибоким декольте вона приспустила, ледь не виваливши оголений бюст. Ніжна бретелька спустилася з плечей, надавши образу ще більше пікантності.
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Джолі пограла з волоссям, і закривши очі, вона зобразила пристрасть на обличчі, ніби насолоджуючись собою.
За кілька годин пост зібрав сотні лайків і багато коментарів.
"❤️❤️❤️❤️❤️❤️ Завжди мега", " Хмммммм, здорово! ❤ ️ ", "Так мило», «Вау, це так круто», «цій жінці потрібен хороший чоловік, щоб допомогти їй в її задоволеннях в ліжку», "Люблю тебе, Анджеліна", - написали користувачі мережі.
Нагадаємо, Анджеліна Джолі займається доглядом за шкірою з раннього віку. Красуня наносить сонцезахисний крем, робить правильне очищення обличчя м'яким, ніжним засобом, використовує антиоксиданти і гліколеву кислоту.
Актриса звела використання декоративної косметики до мінімуму - вона практично не наносить макіяж, якщо вона не працює. Це, мабуть, ще одна причина, чому її шкіра виглядає так добре.
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