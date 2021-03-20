Знаменитая голливудская актриса и режиссер Анджелина Джоли в красивом платье едва не вывалила бюст

Артистка покорила своей внешностью и деятельностью миллионы фанатов, передает Politeka.net. Так, артистка предстала в сверкающем платье и в интересной позе.

Данное архивное фото было опубликовано в одной из фан-групп актрисы.

Звезда присела на высокий стул, задрав одну из ножек. Ткань наряда прикрыла самые интимные части тела.

При этом наряд с глубоким декольте она приспустила, едва не вывалив обнаженный бюст. Нежная бретелька спустилась с плеч, придав образу еще больше пикантности.

Джоли поиграла с волосами, и закрыв глаза, она изобразила страсть на лице, будто наслаждаясь собой.

За несколько часов пост собрал сотни лайков и много комментариев.

"❤️❤️❤️❤️❤️❤️ Всегда мега", "Хмммммм, здорово! ❤️", «Так мило», «Вау, это так круто», «Этой женщине нужен хороший мужчина, чтобы помочь ей в ее удовольствиях в постели», «Люблю тебя, Анджелина», - написали пользователи сети.

Напомним, Анджелина Джоли занимается уходом за кожей с раннего возраста. Красотка наносит солнцезащитный крем, делает правильную очистку лица мягким, нежным средством, использует антиоксиданты и гликолевую кислоту.

Актриса свела использование декоративной косметики до минимума - она практически не наносит макияж, если она не работает. Это, вероятно, еще одна причина, по которой ее кожа выглядит столь хорошо.

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