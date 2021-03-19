Дружина музиканта Віктора Павлика показала свою маму, яка приїхала в гості до вагітної дочки, кадри спільної вечері

Як передає Politeka.net, в сторіс свого Instagram Катерина Репяхова продовжує ділиться цікавими відео про те, як проходить її вагітність. Дівчина показала зворушливе відео зустрічі з мамою і похвалилася подарунком, який подарувала жінці.

Катя розповіла, що купила мамі на 8 березня подарунок, але подарувала його, коли мама приїхала в гості. Це не що інше, як iPhone 12. Вагітна дружина Павлика написала в одному з сторіс, що коли вона була маленька, мама їй купувала все найкраще, а тепер вона купує мамі все найкраще.

Дівчина показала реакцію мами на подарунок, щирий захват, здивування і радість. Крім того, Катя вирушила з мамою по магазинах, в магазини для вагітних.

А ввечері, дружина відомого співака похвалилася вечерею, який приготував Віктор Павлік для своєї тещі. "Коханий мамі після лазні вечерю приготував!"

Цікаво, що мама Каті ретельно приховує свій вік, проте вдалося з'ясувати, що різниця з чоловіком дочки не так вже й велика. Лариса Репяхова писала, що їй було важко прийняти вибір дочки. Однак любов і бажання щастя для своєї дитини переважили сумніви: "Скажу чесно, мені не так вже й легко було прийняти твій вибір, але любов до тебе і твоє щастя переважило всі сумніви. Краща дочка на світі".

На вечері Віктор Павлік подав тещі копчену рибку з запеченою картоплею в мундирі зі словами, "такий ви ще ніколи не пробували". Мамі явно не по собі, проте вона приймає частування зятя.

Нагадаємо, що вагітна дружина Павлика з обколотими руками розповіла про серйозну хворобу:"мені довелося летіти до Німеччини".

Як повідомляла Politeka, 55-річний Павлик забув про вагітну дружину, влаштувавши " Шикидим «з ефектною блондинкою:»потанцюємо, попоєм...".

Також Politeka писала, що вагітна дружина Павлика хвалилася фотосесією в пікантних нарядах:"Віктору дуже-дуже пощастило".