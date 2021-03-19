Жена музыканта Виктора Павлика показала свою маму, которая приехала в гости к беременной дочери, кадры совместного ужина

Как передает Politeka.net, в сторис своего Инстаграм Екатерина Репяхова продолжает делится интересными видео о том, как проходит ее беременность. Девушка показала трогательное видео встречи с мамой и похвасталась подарком, который подарила женщине.

Катя рассказала, что купила маме на 8 марта подарок, но подарила его, когда мама приехала в гости. Это не что иное, как iPhone 12. Беременная жена Павлика написала в одном из сторис, что когда она была маленькая, мама ей покупала все самое лучшее, а теперь она покупает маме все самое лучшее.

Девушка показала реакцию мамы на подарок, искренний восторг, удивление и радость. Кроме того, Катя отправилась с мамой по магазинам, в магазины для беременных.

А вечером, жена известного певца похвасталась ужином, который приготовил Виктор Павлик для своей тещи. "Любимый маме после бани ужин приготовил!"

Интересно, что мама Кати тщательно скрывает свой возраст, однако удалось выяснить, что разница с мужем дочери не так уж и велика. Лариса Репяхова писала, что ей было тяжело принять выбор дочери. Однако любовь и желание счастья для своего ребенка перевесили сомнения: "Скажу честно, мне не так уж и легко было принять твой выбор, но любовь к тебе и твое счастье перевесило все сомнения. Лучшая дочь на свете".

На ужине Виктор Павлик подал теще копченую рыбку и запеченый картофель в мундире со словами, "такой вы еще никогда не пробовали". Маме явно не по себе, однако она принимает угощение зятя.

Напомним, что беременная жена Павлика с исколотыми руками рассказала о серьезной болезни: "Мне пришлось лететь в Германию".

Как сообщала Politeka, 55-летний Павлик забыл о беременной жене, устроив «шикидым» с эффектной блондинкой: «Потанцуем, попоем…».

Также Politeka писала, что беременная жена Павлика хвастнула фотосессией в пикантных нарядах: "Виктору очень-очень повезло".