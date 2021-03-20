Відома американська актриса і співачка Дженніфер Лопес з'явилася в красивому образі
Знаменита красуня в свій 51 рік заворожує зовнішністю, повідомляє Politeka.net. Красуня дуже стежить за фігурою, харчуванням і розпорядком дня. Саме тому зірка так ідеально виглядає.
Попри це користувачі мережі все ж іноді з ностальгією згадують старі образи й фото знаменитості.
Так, в одній з груп Джей Ло спокусила формами в молодому віці. Артистка була в синьому топіку, ніжний оксамит обтягнув бюст, підкресливши всі найінтимніші деталі.
Красуня задерла одяг, блиснувши тонкою талією і плоским животиком.
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Лопес була також в трусиках, завдяки яким оголилися пишні стегна.
"Моя любов", - написали автори поста.
Пост за кілька годин зібрав близько 2000 лайків і багато коментарів.
"Дуже мило 👏👏", "красива", "Моя любов 🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥 найс**суальніша королева ДЖЕННІФЕР ЛОПЕС 🔥❤️", "Красива", "Джей Ло моя любов", "Чудова 👏👏", "Синій на тобі добре виглядає 😍", "Вона справжня краса, яка нокаутує ❤️😍❤️😍❤️😍❤️😍❤️❤️😍❤️😍❤️😍❤️❤️❤️😉😉😉😉😉😉🤩🤩🤩🤩🤩🤩🤩🤩🤩🤩", "ТИ - КРАСИВА СУПЕРЗІРКА😍😍", "Ти красива тут і молодше", "Милий ангел", "Ви спокуслива і пристрасна жінка", - написали користувачі мережі, перебуваючи в захопленні від красуні.
Відзначимо, Джей Ло також ретельно доглядає за шкірою, а нещодавно випустила власну лінію косметики.
Нагадаємо, що ефектна Дженніфер Лопес стиснула бюст ременями, довівши до екстазу:"25-річні позаздрять".
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