Онука Народного артиста України та судді шоу "Танці з зірками" Григорія Чапкіса Анна Сафрончик поділилася секретом краси

Як повідомляє Politeka.net, 40-річна внучка легендарного судді шоу "Танці з зірками" Григорія Чапкіса Анна Сафрончик вже довгі роки живе в Італії. Красуня побудувала успішну акторську і модельну кар'єру, вона відмінно володіє італійською мовою і часто ділиться з шанувальниками секретами краси. Анна активний користувач Instagram, де часто радує фанатів яскравими фото зі свого життя. Так, днями модель виклала в мережу чарівні знімки, а в підписці до них поділилася засобом для догляду за волоссям.

На нових фотографіях Сафрончик відображена в затишній кімнаті, мабуть, у себе вдома. Перед камерою вона з'явилася в спокусливому темному топіку з блискавкою, яка злегка розстебнулася, підкреслюючи пружне декольте чарівної красуні. Волосся Анни розпущене, і на другому фото чітко видно, як вона збризкує їх новим спреєм для догляду.

У підписі до публікацій актриса розповіла про цей засіб. "Чисто, натурально, екологічно, етично! Представляю вам нову лінійку Wella: @wedo_italia. Продукти, уважні до навколишнього середовища і близькі до людей! Їх спрей Spread Happiness після занять йогою - панацея, він відразу надає життєву силу волоссю". Шанувальники тут же кинулися обговорювати чарівні знімки Анни, засинаючи компліментами в коментарях до фото. "Чудова", "Дуже красиво", "Я люблю тебе", "Ти неймовірно красива", "Дивовижна красуня", - пишуть користувачі під фото.

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