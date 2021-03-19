Відома українська актриса Еліна Мбані, зірка "жіночого кварталу", показала себе в ніжному образі

На кадрах Еліна позувала в сукні, валячись на підлозі. Дівчина ніжилася і грала зі своїм тілом, гладячи себе по ніжках і інших місцях. Красуня віддалася пристрасті, отримуючи задоволення від кожного дотику. Кадри вийшли дуже чарівними і засмагають. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку в Instagram.

"Мені здається, що саме так прокидається весна", - написано під чуттєвим відео.

Фанати подивилися кадри більше ста разів і не писали коментарів, хоча зазвичай Еліна без компліментів не йде:

"Яка ж ти красива", " Вауууу !!! Яка лапочка !!! Сексуальність зашкалює !!!!!", "Так, так, я відразу вау", "Привіт, ти красива", " готуєшся до Хеллоуїну?", "Ось це кішка. Батюшки", "це круто", "очманіти, як ти принадність", "дуже крута", "у вас ніжки голі, мені за Вас холодно".

Ми писали, що актриса Еліна Мбані з "Квартал 95" в незвичайній сукні з пишної сіточки захопила новим іміджем.

У білій сукні з рожевими вставками Еліна підкреслила свою ніжність і природність. Завдяки простому коричневому светру дівчині також вдалося звернути увагу на якусь зухвалість образу, адже нижня частина наряду виявилася відкрита, показуючи ноги дівчини.

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