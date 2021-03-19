"Квартал 95" приголомшив публіку звісткою про скасування найближчого гумористичного концерту "Вечірнього кварталу"

Як передає Politeka.net, про це повідомили на офіційній сторінці студії в Instagram.

Так, концерт, який мав відбутися 28 березня, перенесли майже на два тижні.

"Друзі, у зв'язку з тим, що Київ потрапив в "червону" зону карантину, а з 20 березня починається локдаун, ми змушені перенести нашу концерт-зйомку "Вечірнього Кварталу" з 28 березня на 10 квітня. Зустрінемося наступного дня після закінчення жорсткого карантину, адже ми вже дуже скучили за вами, наші глядачі! Всі квитки залишаються дійсними на нову дату. Бережіть себе, рідних і до зустрічі! ❤", - зазначено в повідомленні.

Нагадаємо, комісія з надзвичайних ситуацій Києва прийняла рішення ввести в столиці суворі карантинні обмеження з півночі 20 березня терміном на три тижні до 9 квітня включно.

У цей час будуть закриті заклади культури (кінотеатри, театри, музеї, концертні зали), торгово-розважальні центри, а також буде заборонено проведення масових заходів (розважальних, спортивних, культурних, рекламних тощо).

Раніше ми розповідали, зірка студії "Квартал 95" Олена Кравець поділилася з українцями корисними порадами. На своїй сторінці в Instagram гумористка провела відеоефір з розробником однієї з систем правильного харчування Павлом Богаччі. В даний момент артистка намагається сама слідувати його рекомендаціям і перебудовуватися на систему "мудрого харчування".

"Багато хто почав переживати: "Олена, ми за вас переживаємо! У вашому раціоні немає білка!". Ну, я їх заспокоюю, кажу, що білка достатньо", - розповіла гумористка.

Нагадаємо, Кравець з "Квартал 95" зачарувала українців променистою посмішкою:"Богиня".

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