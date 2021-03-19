"Квартал 95" огорошил публику известием об отмене ближайшего юмористического концерта "Вечернего квартала"

Как передает Politeka.net, об этом сообщили на официальной страничке студии в Инстаграм.

Так, концерт, который должен был состояться 28 марта, перенесли почти на две недели.

"Друзья, в связи с тем, что Киев попал в "красную" зону карантина, а с 20 марта начинается локдаун, мы вынуждены перенести нашу концерт-съемку "Вечернего Квартала" с 28 марта на 10 апреля. Встретимся на следующий день после окончания жесткого карантина, ведь мы уже очень соскучились за вами, наши зрители! Все билеты остаются действительными на новую дату. Берегите себя, родных и до встречи! ❤️", - отмечено в сообщении.

Напомним, комиссия по чрезвычайным ситуациям Киева приняла решение ввести в столице строгие карантинные ограничения с полуночи 20 марта сроком на три недели до 9 апреля включительно.

В это время будут закрыты учреждения культуры (кинотеатры, театры, музеи, концертные залы), торгово-развлекательные центры, а также будет запрещено проведение массовых мероприятий (развлекательных, спортивных, культурных, рекламных и других).

Ранее мы рассказывали, звезда студии «Квартал 95» Елена Кравец поделилась с украинцами полезными советами. На своей странице в Инстаграм юмористка провела видеоэфир с разработчиком одной из систем правильного питания Павлом Богаччи. В данный момент артистка старается сама следовать его рекомендациям и перестраиваться на систему "мудрого питания".

«Многие начали переживать: «Лена, мы за вас переживаем! В Вашем рационе нет белка!». Ну, я их успокаиваю, говорю, что белка достаточно», - рассказала юмористка.

Напомним, Кравец из "Квартал 95" очаровала украинцев лучезарной улыбкой: "Богиня".

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