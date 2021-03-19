Нова зірка шоу " Холостяк" Михайло Заливако здивував несподіваним кадром

Харківський підприємець, який став головним героєм популярного шоу, заінтригував новим фото. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку хлопця.

Заливако опублікував знімок, зроблений в спортивному залі на тлі боксерських груш і рингу. Поруч з ним стояв високий худорлявий хлопець.

"Спасибі за червоне обличчя«, - коротко прокоментував кадр»Холостяк".

Фотографію активно коментують в мережі. При цьому користувачі звернули увагу на те, що у Заливако не тільки червоне обличчя, але ще і подряпані ноги. Така деталь викликала питання. Михайло пояснив це тим. Що у нього біля будинку кущі, але вдаватися в подробиці не став.

"Це мій майбутній чоловік", "Міша, ти дуже шикарний«," Міш, а хто тебе за ноги так покусав?", "Класні», «вогонь», «в здоровому тілі - здоровий дух», «Міша міміша», «зацінила», "ведмедик хороший такий", - коментують кадр.

Раніше в Instagram Михайло опублікував дуже милий знімок, на якому позував з однією червоною трояндою. Чоловік продемонстрував свою ідеальну фізичну форму, хоч і був повністю одягнений.

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