Новая звезда шоу "Холостяк" Михаил Заливако удивил неожиданным кадром

Харьковский предприниматель, который стал главным героем популярного шоу, заинтриговал новым фото. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку парня.

Заливако опубликовал снимок, сделанный в спортивном зале на фоне боксерских груш и ринга. Рядом с ним стоял высокий худощавый парень.

«Спасибо за красное лицо», - коротко прокомментировал кадр «Холостяк».

Фотографию активно комментируют в Сети. При этом пользователи обратили внимание на то, что у Заливако не только красное лицо, но еще и поцарапанные ноги. Такая деталь вызвала вопросы. Михаил объяснил это тем. Что у него возле дома кусты, но вдаваться в подробности не стал.

«Это мой будущий муж», «Миша, ты очень шикарный», «Миш, а кто тебя за ноги так покусал?», «Классные», «Огонь», «В здоровом теле - здоровый дух», «Миша мимиша», «Заценила», «Мишка хороший такой», - комментируют кадр.

Ранее в Инстаграм Михаил опубликовал очень милый снимок, на котором позировал с одной красной розой. Мужчина продемонстрировал свою идеальную физическую форму, хоть и был полностью одет.

Напомним, скандал разразился на "Холостяке", всплыло позорное прошлое участницы-красотки: "Надин обманула..."

Как сообщала Politeka, "Холостяк" Заливако не устоял перед чарами брюнетки, кадры жарких поцелуев: "Свиданий больше не будет"

Также Politeka писала, что 24-летняя красотка заставила всех понервничать, уединившись с «Холостяком»: «Татьяна разочаровывает…»