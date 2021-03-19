Відомий український співак Макс Барських сплівся тілами з колегою в цікавих образах

Вже кілька днів артист показує інтригуючі кадри зі зйомок кліпу "Bestseller", повідомляє Politeka.net. Новий хіт співак записав з російською виконавицею Zivert. Відеоробота була представлена вже вчора.

На фото в Instagram артист показав практично все, що було за кадром.

Зокрема, одному з кадрів Барських позував у прозорій кофті, виблискуючи торсом, а його колега була в обтягуючому одязі без білизни, що було помітно по пікантним деталям.

Обидва притиснулися один до одного. Zivert красиво вигнулася перед Максом, спокушаючи своїми вигинами.

У пості артист написав, що він разом з колегою вирішив повернути моду на кіберпанк у своїм новим кліпом.

Також у публікації йдеться, що обидва артисти рік працювали над створенням дуету, більше півроку знадобилося на пісню, а решту часу зайняла робота над кліпом. Кліп розповідає про самотність.



"Сучасний світ стрімко втрачає тактильність, люди добровільно оцифровують свої почуття і емоції, обмінюючи їх на лайки і рейтинг в соціальних мережах. Сотні тисяч фотографій сьогодні замінюють дотик і тепло поцілунку. Кліп володіє глибоким соціальним підтекстом, в якому людину тотально поглинули технології, а віртуальне життя замінило реальність", - написав Макс Барських.

До слова режисером кліпу став Алан Бадоєв.

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