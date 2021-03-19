Известный украинский певец Макс Барских сплелся телами с коллегой в интересных образах

Уже несколько дней артист показывает интригующие кадры со съемок клипа "Bestseller", сообщает Politeka.net. Новый хит певец записал с российской исполнительницей Zivert. Видеоработа была представлена уже вчера.

На фото в Инстаграм артист показал практически все, что было за кадром.

В частности, одном из кадров Барских позировал в прозрачной кофте, сверкая торсом, а его коллега была в обтягивающей одежде без белья, что было заметно по пикантным деталям.

Оба прижались друг к другу. Zivert красиво выгнулась перед Максом, соблазняя своими изгибами.

В посте артист написал, что он вместе с коллегой решил вернуть моду на киберпанк своим новым клипом.

Также в публикации говорится, что оба артиста год работали над созданием дуэта, более полугода понадобилось на песню, а остальное время заняла работа над клипом. Клип рассказывает об одиночестве.



"Современный мир стремительно теряет тактильность, люди добровольно оцифровывают свои чувства и эмоции, обменивая их на лайки и рейтинг в социальных сетях. Сотни тысяч фотографий сегодня заменяют прикосновение и тепло поцелуя. Клип обладает глубоким социальным подтекстом, в котором человека тотально поглотили технологии, а виртуальная жизнь заменила реальность", - написал Макс Барских.

К слову режиссером клипа стал Алан Бадоев.

Напомним, горячий Макс Барских на прогулке поразил внешним видом в повседневной жизни: "Сильно хочется".

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