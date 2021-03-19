Співачка Камалія та актриса Ольга Сумська дуже зраділи зустрічі
Як передає Politeka.net, 43-річна Камалія, яка одружена з бізнесменом Мохаммадом Захуром, опублікувала свіжі кадри в своєму мікроблозі в Instagram (щоб подивитися відео, проскрольте вниз).
Так, артистки випадково зустрілися на церемонії вручення титулу "Людина року". Сумська безцеремонно вклинилася між Камалією і її чоловіком, вставши посередині. На ній була гірчична сукня з чорною вишивкою. Камалія в білій сукні з блискітками, в свою чергу, здивувала сміливим вирізом в зоні декольте.
"Зустрілися!", - радісно вигукнула вона.
Сумська почала слати на камеру повітряні поцілунки, Камалія до неї приєдналася. Її чоловік при цьому збентежено мовчки посміхався, стоячи поруч.
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"Камасик, Захур, який прекрасний вечір! Обіймаю!❤", - Ольга однією з перших прокоментувала кадри, ще раз висловивши свою радість від зустрічі.
"@olgasumska дуже рада була тебе бачити, скучила дуже!💋 ❤ ️ 🌷", - тепло відповіла їй Камалія.
Користувачі з жаром обговорили побачене:
"Красиві🔥👏"
"Яка хороша компанія. Можна до вас?"
"Які ви красиві 😍"
"Дуже приємно дивитися на вас! Красиві, успішні, інтелігентні"
"Яскраві, ніжні і дуже красиві, приємно бачити❤️"
"Оля, вам дуже до лиця це плаття, прям ягода-малинка😍"
Раніше ми розповідали, Камалія осоромилася кадрами, зробленими у неї в особняку. Зірка вирішила похвалитися млинцями, які напекла на Масляну, однак, отримала у відповідь не захват, а питання. Справа в тому, що користувачі помітили у неї в холі новорічну ялинку, і це в середині березня.
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