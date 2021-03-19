Відома модель Анастасія Покрещук, зірка "Від пацанки до панянки", несподівано з'явилася з дитиною на руках

Зірка прославилася в мережі, завдяки своєму епатажному образу - вона збільшила вилиці і губи, пише Politeka.net. Крім того, модель ніколи не соромилася у виразах, і, використовуючи у своїй мові мат, завжди говорить все, що думає.

Цього разу Покрещук здивувала появою з дитиною на руках. (Щоб подивитися відео, доскролльте до кінця сторінки)

Зірка тримала малюка, закутаного в плед, і милувалася ним.

"Боже, такий гарний", - сказала модель.

Крім великих вилиць і губ, цього разу також привертали увагу великі зелені очі Анастасії, яка, мабуть, одягла лінзи.

"Знайомтеся 💝 це красунчик Іван, Олюшкін син😍 😍 @fileva_oli 💝 💝 це перша дитина, яку я взяла на руки😃", - написала Покрещук.

Відзначимо, Похрещук показала грудничка блогера Фільової Ольги, у якої в Instagram налічується 267 тисяч передплатників.

За вісім хвилин відео з дитиною на сторінці Покрещук зібрало понад 7000 переглядів.

"Реакція ...🔥 ", "Вам дуже личить малюк😍 😅", "милий малюк", "дитина дивиться на тебе в шоці😂", "ви тут така мила", "ви б були хорошою мамою❤️", "Уті Шладун🥺 😍 😍"," такий солодкий"," своїх зовсім не хочеться? Що відчула?", "Тобі так личить 😉 😅❤️", "бідна дитина, стрес на все життя. 😢 ", "Боже який гарний малюк)", " Маліфісента хрещена ??) ", "Дивись, раптом заразно, і свого будеш тримати😍 😍".

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