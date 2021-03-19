Артист Андрій Данилко збентежив дикою витівкою на шоу "Маска"

Як передає Politeka.net, на офіційній сторінці проекту в Instagram опублікували фрагмент одного з випусків з безумствами на сцені (щоб подивитися ролик, проскрольте вниз).

Під час виступу одного з учасників зіркові детективи піднялися на сцену, влаштувавши справжнє видовище. Особливо руку доклав 47-річний Данилко, причому буквально. Артист ганявся за співачкою Олею Поляковою в "дутому" міні-вбранні й намагався відшльопати її по "булочках". що випирали.

"На, на, на! Догралася!", - кричав Данилко, поки інші дружно сміялися над цією сценкою, а Полякова щосили намагалася врятувати свою "гідність".

Що так "вибісило" Данилка, невідомо, можливо, безсоромне вбрання артистки - тілесне боді Олі виглядало так, ніби вона гола та щойно з душу, чому доказ рушник у неї на голові.

"Андрій Михайлович налаштувався на грайливий лад і тепер обійматиме всіх! 😅 Дивіться новий випуск гіпершоу МАСКА вже завтра, 20 березня о 21:00 на @kanalukraina!", - йдеться в анонсі.

Користувачі за лічені хвилини встигли прокоментувати побачене:

"Полякова так бісить"; "Супер)"; "дуже негарно це виглядало. Своїми криками вони заважали насолодитися фінальним номером Мольфара, шикарним вокалом Павла Костіцина".

Раніше ми розповідали, як за таким же сценарієм Данилко відшльопав грайливу Каменських, а ось Поляковій тоді дістався від нього поцілунок в животик.

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