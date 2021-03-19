Відома співачка і актриса, неперевершена Дженніфер Лопес прикувала увагу кадрами у весільній сукні

Як передає Politeka.net, у своєму Instagram Дженніфер Лопес розмістила кілька кадрів у весільній сукні в Домініканській Республіці. Красуня показала відкрите декольте в пишній димчастій сукні, змусивши чоловіків забути про сон.

Актриса позує на тлі гаю, вітер розвіває прозорі спідниці сукні, оголюючи стрункі ніжки актриси. Екстремальне декольте підкреслює пишні форми надаючи образу романтичності. Дженніфер позує босоніж в піску недалеко від пляжу, який видніється в прорахунки між деревами.

Актриса підписала кадри: "весілля з дробовика, створення фільмів", - таким чином, Джей Ло відкрила завісу комедійного фільму, який Лопес продюсує і в ньому грає одну з головних ролей-Дарсі.

Шанувальники не забули прокоментувати фото актриси, розмістивши за кілька годин велику кількість коментарів:

"Як ніколи красиво",

"Мені не терпиться подивитися shotgunwedding" , і Ти виглядаєш чертовски красивою як завжди"

"Моя королева! Виглядаєш приголомшливо"

"Подивіться на мою чудову королеву! 😍❤️🔥",

"Шалено красиво!"

"Ти така красива, я не можу ♥ ️"

"я люблю тебе, королева !!!"

"Ти буквально захоплюєш дух, боже"

"Так, не можу дочекатися фільму❤️"

"Ти, як завжди, така красива",

- написали шанувальники для своєї фаворитки.

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