Колишня дружина Потапа, Ірина Горова, показала кадр зі своєї прогулянки зі співачкою, Надею Дорофєєвою

Ірина Горова - український продюсер, співзасновниця продюсерського центру MOZGI Entertainment, пише Politeka.net. Зірка активно підтримує колишню учасницю групи "Время и Стекло", Надю Дорофєєву, яка зараз займається сольною кар'єрою.

В одному з останніх постів Горова розмістила фото разом з Надею. Ірина йшла в червоній шубі, а артистка - в довгому пальто. Обидві виглядали дуже стильно.

Також продюсер опублікувала кілька відео Дорофєєвої. (Щоб подивитися, доскрольте до кінця сторінки)

"Перший міні-альбом dofamin @nadyadorofeeva вже в мережі! У ньому DOROFEEVA розповіла 5 особистих любовних історій. 5 треків - 5 історій про біль, пристрасть, насолоду, залежність і любов❤️ ... live-версії всіх треків, які знайомлять з новою командою артистки і занурюють в концертну атмосферу DOROFEEVA💥", - написала Ірина.

За 40 хвилин публікація зібрала понад 1000 лайків і багато коментарів, в основному, у вигляді смайликів.

"Лялечки", - написав один з користувачів мережі.

Нагадаємо, група "Время и Стекло" розпалася у 2020 році, зараз кожен артист продовжує займатися творчістю окремо один від одного.

За словами екс-дружини Потапа, кілька років продюсери хотіли створити з групи клонів відомого дуету Потапа і Насті, проте це зробити було неможливо, так як всі артисти дуже різні.

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