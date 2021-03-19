Коханка колишнього чоловіка Ані Лорак Мурата Налчаджіоглу, Лілія, підкорила стрункістю біля дзеркала

Обраниця екс-чоловіка відомої співачки, за даними ЗМІ, вже кілька місяців будує з ним стосунки, передає Politeka.net. Увага преси прикута до Лілії, а її сторінка в Instagram набирає популярність. Зараз на дівчину підписані 11,8 тисячі користувачів мережі.

Лілія регулярно робить нові пости, хвалячись стильними образами, а також проведенням часу з коханим.

Цього разу висхідна зірка інтернету зробила селфі, направивши камеру на дзеркало. Лілія постала в сірій кофті, зверху якої одягла чорний жакет. На шиї красуні блищала красива прикраса.

Завдяки екстремальній довжині спіднички оголилися стрункі ніжки коханки Мурата. Саме ця частина тіла стала родзинкою фото. Лілія взула високі чобітки, тим самим підкресливши довжину ніжок, якими, можливо, заворожила свого коханого.

Гарний макіяж з акцентом на очі виглядав ефектно.

За кілька хвилин публікація зібрала десятки лайків.

Відзначимо, Лілії всього 24 роки, вона працює візажистом, а за фахом вона педагог. Дівчина проживає в Києві зі своєю дочкою, Олександрою.

Її зріст - 170 см, а вага - 55 кг. Виглядає красуня просто чудово, і з цим не можна посперечатися.

"Вага у мене на цей час ідеальна 55 кг. Ніколи в житті не сиділа на дієтах, їм завжди все що хочу і коли захочу. Думаю, що справа в генетиці", - зізналася кохана Мурата одного разу.

Нагадаємо, коханка екс-чоловіка Ані Лорак у вузьких лосинах попітніла на домашньому килимі:"копія Кароліни".

Як повідомляла Politeka, Ані Лорак нагрянула до Кіркорова з колишнім чоловіком Муратом, що світиться від щастя: "серце у неї Золоте".

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