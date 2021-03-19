Любовница бывшего мужа Ани Лорак Мурата Налчаджиоглу, Лилия, покорила стройностью возле зеркала

Избранница экс-мужа известной певицы, по данным СМИ, уже несколько месяцев строит с ним отношения, передает Politeka.net. Внимание прессы приковано к Лилии, а ее страница в Инстаграм набирает популярность. Сейчас на девушку подписаны 11,8 тысячи пользователей сети.

Лилия регулярно делает новые посты, хвастаясь стильными образами, а также времяпрепровождением с возлюбленным.

В этот раз восходящая звезда интернета сделала селфи, направив камеру на зеркало. Лилия предстала в серой кофте, сверху которой надела черный жакет. На шее красотки блестело красивое украшение.

Благодаря экстремальной длине юбочки оголились стройные ножки любовницы Мурата. Именно эта часть тела стала изюминкой фото. Лилия обула высокие сапожки, тем самым подчеркнув длину ножек, которыми, возможно, заворожила своего любимого.

Красивый макияж с акцентом на глаза выглядел эффектно.

За несколько минут публикация собрала десятки лайков.

Отметим, Лилии всего 24 года, она работает визажистом, а по специальности она педагог. Девушка проживает в Киеве со своей дочерью, Александрой.

Ее рост - 170 см, а вес - 55 кг. Выглядит красотка просто восхитительно, и с этим нельзя поспорить.

"Вес у меня на данный момент идеальный 55 кг. Никогда в жизни не сидела на диетах, ем всегда все что хочу и когда захочу. Думаю, что дело в генетике", - призналась возлюбленная Мурата однажды.

Напомним, любовница экс-мужа Ани Лорак в узких лосинах попотела на домашнем ковре: "копия Каролины".

Как сообщала Politeka, Ани Лорак нагрянула к Киркорову с бывшим мужем Муратом, светящимся от счастья: "сердце у нее золотое".

Также Politeka писала, что любовница экс-мужа Ани Лорак пококетничала перед камерой в костюме зайчика: Мурат не смог устоять.