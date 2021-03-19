Відома актриса Анна Саліванчук вбралася леді-босом і звернулася до українських жінок

Як повідомляє Politeka.net, популярна українська актриса, зірка ситкому "Одного разу під Полтавою" і дружина продюсера "Квартал 95" Олександра Божкова не перестає дивувати шанувальників яскравими витівками. Нещодавно у своєму мікроблозі в Instagram молода мама і блогерка опублікувала чарівне чорно-біле фото, на якому позує в строгому образі леді боса.

На знімку Анна позує в темній локації, перед камерою вона з'явилася в незвичайному для неї скромному образі. На ній білосніжна блузка цікавого фасону, на шиї видно чорного метелика, а на її плечі висить строгий чорний піджак, який зливається з фоном. Волосся актриси розпущене в об'ємній завитій укладанні, а на її обличчі акуратний макіяж, зірка проникливо дивиться прямо в об'єктив.

У підписі до фотографії Саліванчук розповіла про сильних жінок, а також звернулася до них з проханням дозволяти собі іноді бути слабкими. "Дівчатка зараз сильні. Так суспільство змусило. Або ми себе самі? Роблять успішні бізнеси, купують собі квартири/машини. Заробляють мільйони, виглядають як супермоделі і виховують трьох дітей. Так, ми сильні. І я навіть не дивуюся цій новій для нас ролі", - каже Анна у своєму пості. "Давай приділяти собі хоча б одну годину часу в день: бути поза роботою, насолодитися собою, своїм тілом, своєю красою, відпустити надумані комплекси і страхи. Трохи більше полюбити себе", - звернулася вона до жінок.

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