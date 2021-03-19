Известная актриса Анна Саливанчук нарядилась леди-боссом и обратилась к украинским женщинам

Как сообщает Politeka.net, популярная украинская актриса, звезда ситкома "Однажды под Полтавой" и супруга продюсера "Квартал 95" Александра Божкова не перестает удивлять поклонников яркими выходками. Недавно в своем микроблоге в Instagram молодая мама и блогерша опубликовала очаровательное черно-белое фото, на котором позирует в строгом образе леди босса.

На снимке Анна позирует в темной локации, перед камерой она появилась в необычном для нее скромном образе. На ней белоснежная блузка интересного фасона, на шее видно черную бабочку, а на ее плече висит строгий черный пиджак, который сливается с фоном. Волосы актрисы распущены в объемной завитой укладке, а на ее лице аккуратный макияж, звезда проникновенно смотрит прямо в объектив.

В подписи к фотографии Саливанчук рассказала о сильных женщинах, а также обратилась к ним с просьбой позволять себе иногда быть слабыми. "Девочки сейчас сильные. Так общество заставило. Или мы себя сами? Делают успешные бизнесы, покупают себе квартиры/машины. Зарабатывают миллионы, выглядят как супермодели и воспитывают троих детей. Да, мы сильные. И я даже не удивляюсь этой новой для нас роли", - говорит Анна в своем посте. "Давай уделять себе хотя бы один час времени в день: быть вне работы, насладиться собой, своим телом, своей красотой, отпустить надуманные комплексы и страхи. Чуть больше полюбить себя", - обратилась она к женщинам.

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