Струнка красуня Таня Брик з "Супер Топ-модель по-українськи" здивувала відвертою фотосесією

Як передає Politeka.net, дівчина опублікувала серію нових знімків у своєму мікроблозі в Instagram, на яких показала себе у всій красі.

Гаряча брюнетка повністю позбулася комплексів та одягу заради соковитих кадрів. Дівчина зігнулася в томній позі, витончено прикривши найінтимніше. Красуня зухвало задерла подбордок, кинувши "хижий" погляд в камеру.

У підписі Таня зізналася, як їй було складно побороти сором, але в неї це в підсумку вийшло:

"Я довго не наважувалася... Я довго не наважувалася показувати це фото. Скажу чесно: спочатку я оголилася для фото щоб фінально прийняти своє тіло. Так, у мене були проблеми з цим до цієї зйомки. Але знаєте що я зрозуміла: кожна дівчина індивідуальна і цим найпрекрасніша в світі! Наші тіла неповторні і саме це робить нас особливими. Пам'ятайте це завжди! ЛЮБИ СЕБЕ! Ось він мій п'ятничний настрій) люблю цілую".

Користувачі з ентузіазмом кинулися коментувати побачене.

"Легко говорити це з ідеальним тілом)", - заявила одна з фанаток моделі, на що Брик відповіла: "Я дуже довго до цього йшла. І я не тільки про спортзал. Тіло, це перш за все прийняття себе. І навіть максимальних результатів в коригуванні фігури я отримала тільки після прийняття себе"

"Це шедевр 😍"; "Таняяя, спасибі за довіру 💔 "; "О Боже, Ти богиня!!!🔥"; "Прекрасні фотографії😍 💋"; "неймовірна естетика😍"; "мамочки, як же це красиво 😍", - відреагували інші користувачі.

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