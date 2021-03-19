Відома українська телеведуча Маша Єфросиніна поманила шанувальників на Лігу Сміху, показавши захоплюючі кадри наступного випуску програми

Як передає Politeka.net, у своєму Instagram відома телеведуча розмістила добірку фотографій з нового випуску"Ліги Сміху". Маша постала в рожевій асиметричній сорочці і синіх брюках.

На першому кадрі тренер коміків, яка нещодавно приєдналася до команди "Ліги сміху", і активно пробує себе в ролі гумористки, стоїть біля вивіски "Ліги Сміху". Також Маша показала кілька кадрів в ролі тренера команди в суддівському / тренерському кріслі.

Шанувальники оцінили вбрання Єфросиніної і прокоментували, похваливши поєднання кольорів.

"Красуня Обож обожнюю таке поєднання кольору🔥❤️", "поєднання кольорів ❤️😍", "не плач", - написали шанувальники Маші.

Варто сказати, що на "Лізі сміху" Машу Єфросиніну прийняли не з розпростертими обіймами. Особливо в мережі ведучу зацькували постійні глядачі шоу. Вони обурювалися, не розуміючи, як Маша може тренувати гумористичні команди. Однак Єфросиніна не відступила, і записала "відповідь" хейтерам, де заявила, що все життя мріяла брати участь в гумористичному шоу.

Нещодавно Маша Єфросиніна стала однією з учасниць "Ліпсінк Батла", де пародіювала Макса Барських. Після виступів, Маша " побилася "з Оленою Кравець, яка на час" перетворилася на " в Ірину Аллегрову. Красуні дуріли і танцювали, а після цього ролик завершився.

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