Известная украинская телеведущая Маша Ефросинина поманила поклонников на Лигу Смеха, показав захватывающие кадры следующего выпуска программы

Как передает Politeka.net, в своем Инстаграм известная телеведущая разместила подборку фотографий из нового выпуска "Лиги Смеха". Маша предстала в розовой ассиметричной рубашке и синих брюках.

На первом кадре тренер комиков, которая недавно присоединилась к команде "Лиги смеха", и активно пробует себя в роли юмористки, стоит возле вывески "Лиги Смеха". Также Маша показала несколько кадров в роли тренера команды в судейском/тренерском кресле.

Поклонники оценили наряд Ефросининой и прокомментировали, похвалив сочетание цветов.

"Красотка😍 Обожаю такое сочетание цвета🔥❤️", "Сочетание цветов ❤️😍", "Не плач", - написали поклонники Маши.

Стоит сказать, что на "Лиге Смеха" Машу Ефросинину приняли не с распростертыми объятиями. Особенно в сети ведущую затравили постоянные зрители шоу. Они возмущались, не понимая, как Маша может тренировать юмористические команды. Однако Ефросинина не отступила, и записала "ответ" хейтерам, где заявила, что всю жизнь мечтала участвовать в юмористическом шоу.

Недавно Маша Ефросинина стала одной из участниц "Липсинк Батла", где пародировала Макса Барских. После выступлений, Маша "подралась" с Еленой Кравец, которая на время "превратилась в" в Ирину Аллегрову. Красотки дурачились и танцевали, а после этого ролик завершился.

Напомним, что Ефросинина и Кравец из "Квартал 95" вызвали бурю эмоций своими перевоплощениями, видео: "Маша в роли..."

Как сообщала Politeka, Ефросинина с короткой стрижкой стала неудачной копией Макса Барских: "Больше похожа на..."

Также Politeka писала, что безбашенная Ефросинина устроила драку с актрисой "Квартал 95", кадры беспредела: "Вначале дерутся, потом..."