Актриса й телеведуча Лілія Ребрик приголомшила сумною звісткою

Як передає Politeka.net, 39-річна зірка опублікувала свіже фото в своєму мікроблозі в Instagram, "попрощавшись" з публікою.

Лілія постала в кадрі в одному зі своїх сценічних образів. На ній було червоне плаття, що спадало хвилями до ніг, зі спокусливими вирізами на руках і талії.

Актриса прийняла томну позу, поклавши одну руку на стегно, а іншою вхопившись за голову. Блондинка задерла підборіддя, театрально закривши очі.

У підписі дівчина пояснила, чому це останній її спектакль.

"Сьогодні в Молодому @molodyytheatre граємо "крайній" спектакль перед локдауном😥 я буду сумувати... "Підступність і любов" Шиллера #Молодийтеатр #actorslife", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, в Києві з 20 березня по 9 квітня ввели жорсткий карантин, на час якого заборонені масові заходи, а театри будуть закриті.

Користувачі кинулися обговорювати побачене:

"Шикарна вистава!!! 👍 👍 👍Всім раджу.💃🥰🤩"

"Блиск🔥"

"Перший кадр і вже підступність..."

"прекрасний образ😍"

"Добрий вечір! Я ніколи не була вашою прихильницею, але подивившись фільм "З ким поведешся", я подивилася на вас іншими очима 😍, ви дуже талановита і красива жінка"

"Лілєчка, я дуже рада, що ти вже одужала ❤️скучила вже"

Раніше ми повідомляли, Ребрик перехворіла коронавірусом і тільки днями повернулася на сцену та ділилася своєю радістю з шанувальниками. Цілих 18 днів зірка боролася з недугою й сумувала за роботою. Але тепер їй знову доведеться тимчасово відмовитися від виступів.

Нагадаємо, Ребрик після хвороби засвітила розваги з чоловіком-красенем: "задоволення…»