Актриса и телеведущая Лилия Ребрик огорошила печальным известием

Как передает Politeka.net, 39-летняя звезда опубликовала свежее фото в своем микроблоге в Инстаграм, "попрощавшись" с публикой.

Лилия предстала в кадре в одном из своих сценических образов. На ней было красное платье, спадавшее волнами к ногам, с соблазнительными вырезами на руках и талии.

Актриса приняла томную позу, положив одну руку на бедро, а другой ухватившись за голову. Блондинка задрала подбородок, театрально закрыв глаза.

В подписи девушка объяснила, почему это последний ее спектакль.

"Сегодня в Молодом @molodyytheatre играем «крайний» спектакль перед локдауном😥 я буду скучать... «Коварство и любовь» Шиллера #Молодийтеатр #actorslife", - говорится в сообщении.

Напомним, в Киеве с 20 марта по 9 апреля ввели жесткий карантин, на время которого запрещены массовые мероприятия, а театры будут закрыты.

Пользователи кинулись обсуждать увиденное:

"Шикарное представление!!! 👍👍👍Всем советую.💃🥰🤩"

"Блеск🔥"

"Первый кадр и уже коварство..."

"прекрасный образ😍"

"Добрый вечер! Я никогда не была вашей поклонницей, но посмотрев фильм "С кем поведёшься", я посмотрела на вас другими глазами 😍, вы очень талантливая и красивая женщина"

"Лилечка, я очень рада, что ты уже выздоровела ❤️Соскучилась уже"

Ранее мы сообщалии, переболевшая коронавирусом Ребрик только на днях вернулась на сцену и делилась своей радостью с поклонниками. Целых 18 дней звезда боролась с недугом и скучала за работой. Но теперь ей снова придется временно отказаться от выступлений.

Напомним, Ребрик после болезни засветила развлечения с мужем-красавцем: «Удовольствие…»