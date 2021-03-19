Актриса и телеведущая Лилия Ребрик огорошила печальным известием
Как передает Politeka.net, 39-летняя звезда опубликовала свежее фото в своем микроблоге в Инстаграм, "попрощавшись" с публикой.
Лилия предстала в кадре в одном из своих сценических образов. На ней было красное платье, спадавшее волнами к ногам, с соблазнительными вырезами на руках и талии.
Актриса приняла томную позу, положив одну руку на бедро, а другой ухватившись за голову. Блондинка задрала подбородок, театрально закрыв глаза.
Довольная Лорак после отдыха в Стамбуле озадачила "новым" лицом: "Какие губы..."
Как выглядят двойняшки Кравец из "Квартал 95", лица которых она долго скрывала, Осадчая решила показать: "Свои забобоны"
Порошенко проти Медведчука. Де правда та міф? - ЗМІ
"Лохматая" Билык удивила внешностью в романтичном образе: "Вообще не похожа на себя"
"Мама выпрыгнула в окно": отец с сыном погибли в пожаре, возникшем из-за электросамоката
В подписи девушка объяснила, почему это последний ее спектакль.
"Сегодня в Молодом @molodyytheatre играем «крайний» спектакль перед локдауном😥 я буду скучать... «Коварство и любовь» Шиллера #Молодийтеатр #actorslife", - говорится в сообщении.
Напомним, в Киеве с 20 марта по 9 апреля ввели жесткий карантин, на время которого запрещены массовые мероприятия, а театры будут закрыты.
Пользователи кинулись обсуждать увиденное:
"Шикарное представление!!! 👍👍👍Всем советую.💃🥰🤩"
"Блеск🔥"
"Первый кадр и уже коварство..."
"прекрасный образ😍"
"Добрый вечер! Я никогда не была вашей поклонницей, но посмотрев фильм "С кем поведёшься", я посмотрела на вас другими глазами 😍, вы очень талантливая и красивая женщина"
"Лилечка, я очень рада, что ты уже выздоровела ❤️Соскучилась уже"
Ранее мы сообщалии, переболевшая коронавирусом Ребрик только на днях вернулась на сцену и делилась своей радостью с поклонниками. Целых 18 дней звезда боролась с недугом и скучала за работой. Но теперь ей снова придется временно отказаться от выступлений.
Напомним, Ребрик после болезни засветила развлечения с мужем-красавцем: «Удовольствие…»