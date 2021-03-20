З'явилися нові подробиці про життя Меган Маркл після весілля з британським принцом Гаррі

Мама Меган Маркл Дорія Регланд була в жаху від того, як жила її дочка після весілля з принцом Гаррі. На думку жінки, її дочку тримали під замком довгий час, без права навіть вийти в місто на прогулянку. Про це повідомив особистий біограф Маркл у статті для видання Harper's Bazaar.

Відомо, що після розкішного весілля Меган і Гаррі оселилися в котеджі Фрогмор, який знаходиться прямо по сусідству з віндзорським замком. Цей будинок Королева Єлизавета II подарувала онукові на весілля, і він же став місцем ув'язнення для колишньої актриси влітку 2019 року. У той час таблоїди повідомляли, що новоспечена герцогиня сама вирішила ізолюватися від зовнішнього світу і не залишати стіни котеджу.

Однак тепер спливли нові подробиці життя Маркл в якості повноцінного члена королівської сім'ї Британії. Схоже, колишню актрису в той час змусили сидіти вдома і не з'являтися на людях. Того літа відвідати свою дочку приїхала Дорія, вона хотіла розвіяти Меган прогулянкою за кавою в місто, але не змогла. Палац суворо заборонив герцогині Сассекській залишати свій будинок і виходити на публіку. «Тоді Дорія з жахом сказала дочці: "Ти під замком"», - каже біограф у своїй статті.

Відзначимо, що нещодавно Меган Маркл і принц Гаррі дали більше інтерв'ю американській телезірці Опрі Вінфрі, в якому розкрили шокуючі подробиці про королівську сім'ю.

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