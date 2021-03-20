З'явилися нові подробиці про життя Меган Маркл після весілля з британським принцом Гаррі
Мама Меган Маркл Дорія Регланд була в жаху від того, як жила її дочка після весілля з принцом Гаррі. На думку жінки, її дочку тримали під замком довгий час, без права навіть вийти в місто на прогулянку. Про це повідомив особистий біограф Маркл у статті для видання Harper's Bazaar.
Відомо, що після розкішного весілля Меган і Гаррі оселилися в котеджі Фрогмор, який знаходиться прямо по сусідству з віндзорським замком. Цей будинок Королева Єлизавета II подарувала онукові на весілля, і він же став місцем ув'язнення для колишньої актриси влітку 2019 року. У той час таблоїди повідомляли, що новоспечена герцогиня сама вирішила ізолюватися від зовнішнього світу і не залишати стіни котеджу.
Однак тепер спливли нові подробиці життя Маркл в якості повноцінного члена королівської сім'ї Британії. Схоже, колишню актрису в той час змусили сидіти вдома і не з'являтися на людях. Того літа відвідати свою дочку приїхала Дорія, вона хотіла розвіяти Меган прогулянкою за кавою в місто, але не змогла. Палац суворо заборонив герцогині Сассекській залишати свій будинок і виходити на публіку. «Тоді Дорія з жахом сказала дочці: "Ти під замком"», - каже біограф у своїй статті.
Задоволена Лорак після відпочинку в Стамбулі спантеличила "новим" обличчям: "Які губи..."
Мерседес з людьми полетів у річку на Одещині, є жертви: "їхали з поминок дівчини"
40-річна внучка Чапкіса з "Танців з зірками" високо задерла ногу, вразивши гнучкістю: "Час..."
"Холостяк" Заливако не встояв перед чарами брюнетки, кадри жарких поцілунків: "Побачень більше не буде"
Кадри затримання Влада Ями на даху з'явилися в Мережі: "Не підходьте, я зараз стрибну!"
Відзначимо, що нещодавно Меган Маркл і принц Гаррі дали більше інтерв'ю американській телезірці Опрі Вінфрі, в якому розкрили шокуючі подробиці про королівську сім'ю.
Нагадаємо, Палац не витримав скандальних одкровень Меган Маркл і принца Гаррі, нову заяву: "збираються розглянути...".
Як повідомляла Politeka, Меган Маркл потрапила в новий скандал після гучного інтерв'ю: спливли фото "розпусної" дружини принца Гаррі
Також Politeka писала, Несправжнє весілля і цькування, Маркл і Гаррі розкрили жахи життя в палаці: "Ніхто цього не знає...".