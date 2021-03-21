Виконавець Сергій Лазарєв показав незвичайне фото, на якому покрасувався на даху

Як повідомляє Politeka.net, довгий час Сергію Лазарєву приписують таємний роман зі співачкою Ані Лорак, вони ці чутки не підтверджують, запевняючи, що їх об'єднує тільки дружба. Однак, в соцмережах артиста вже давно охрестили "коханцем" Лорак, а він час від часу підігріває ці чутки, викладаючи спільні фото зі співачкою. Однак, цього разу Сергій показав у своєму мікроблозі в Instagram миле фото, на якому позує один.

Як видно, Лазарєв зображений на висоті, він стоїть на даху, спершись на бортик, а за його спиною відкривається приголомшливий вид на місто. Перед камерою він з'явився в стильному ошатному образі - на ньому вузькі темні джинси і модний серій піджак, під яким видно чорну сорочку. А на ногах у нього сірі кросівки з білою підошвою. Сергій стоїть у цікавій позі, схрестивши руки на грудях, і дивиться кудись вдалину.

У підписі до фотографії Лазарєв загадково написав: "Мені зверху видно все.... #сергейлазарев #лазарев". Шанувальники тут же кинулися обговорювати нову публікацію артиста, засинаючи його компліментами в коментарях до фото. "Красивий дуже", "Такий красивий", "Як завжди на висоті, вище тільки небеса", "І нам все видно, всю неосяжну красу вашу", "Занадто красивий, бісиш", "Красивий", - пишуть користувачі в коментарях.

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