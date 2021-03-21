Відома український фітнес-тренер і зірка "Зважені та щасливі" Аніта Луценко показала сміливі кадри з тренування

Як передає Politeka.net, новим фото знаменитість поділилася на своїй сторінці в Instagram.

На опублікованих кадрах вона постала в ультракоротких шортах і чорній майці. Обличчя тренер прикривала кепка, але уваги всіх було зосереджено на спокусливій фігурі Аніти.

Судячи з усього, таким пікантним знімком Луценко вирішила мотивувати своїх підписників і, судячи з коментарів під постом, у неї це вийшло.



Шанувальники зіркового тренера були захоплені кадром, але не обійшлося і без критики в її бік через таку сміливу позу.



"І що це натуральне? Накачане своєю працею, а не руками вмілого хірурга?", "Ось питання, що спонукає вас робити таке фото?", "Вогняні горішки", "підтягнуті ноги - це мрія" ," все правильно! Це відмінна мотивація! І жіноче тіло - це завжди красиво, а красиве жіноче тіло взагалі бомба", "що ж ти робиш, жінка. Так і температура може піднятися", - писали в коментарях під знімком.





