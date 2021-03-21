Відома американська актриса і співачка Дженніфер Лопес виглядає досить розкішно для свого 51-річного віку

Популярна виконавиця не знає втоми, адже встигає співати, зніматися в серіалах, вчитися новим танцям, вже вивчала танці на пілоні, відкрила власний бренд косметики і при цьому все ще знаходить час на себе. Дженніфер Лопес також часто бере участь у фотосесіях.

Як видно на одному з фото, зірці все ще є що показати, вже влітку цього року їй виповниться 52, але виглядає Лопес на хороші 30 років. Доглянута шкіра, ідеальний стиль і макіяж перетворюють її мало не в модель. У чорній сукні з масивними рюшами і акуратною укладанням Дженніфер перетворилася на фатальну красуню.

Раціон безпосередньо впливає на здоров'я будь-якого організму. Тому Лопес підібрала для себе продукти, які насичували організм тільки корисними властивостями.

Джей Ло не приховує, що схиблена на регулярному і ретельному очищенні обличчя. Після тренування актриса добре очищає її від забруднень і робить доглядові процедури. Дуже важливо її зволожувати і наповнювати корисними сироватками. Також Лопес завжди завдає санскрін і тільки після цього робить макіяж.

В цілому, красуня дуже стежить за фігурою, харчуванням і розпорядком дня. Саме тому зірка так ідеально виглядає. Незважаючи на це користувачі Мережі все ж іноді з ностальгією згадують старі образи і фото знаменитості.

Красуня задерла одяг, блиснувши тонкою талією і плоским животиком.

"Дуже мило👏 👏", "красива", "моя любов, сама се**уальная королева❤️", "красива", "Джей Ло Моя любов", "чудова", "Синій на тобі добре виглядає😍", "вона справжня нокаутуюча Краса",, "Ти Красива тут і молодше", "милий ангел", "ви спокуслива і пристрасна жінка", - написали користувачі Мережі.

Нагадаємо, що ефектна Дженніфер Лопес стиснула бюст ременями, довівши до екстазу:"25-річні позаздрять".

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