Відома модель Ніколь Потуральски, колишня кохана Бреда Пітта, показала себе в свіжому образі

На фото Ніколь здалася в білій сорочці і чорному топі, а образ доповнила стильними штанами. Красуня відчинила верхню частину, демонструючи розкішну фігурку. На другому кадрі Потуральскі вже сиділа в кріслі, радуючи вигинами. На останньому знімку Ніколь посміхалася, взявшись рукою за голову. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.

Фанати поставили понад 2 тисячі лайків і написали коментарі:

"Мені дуже подобається", "Просто так красиво", "як завжди красиво", "ви ідеальні", "Холла, Лісова фея", " ви завжди красиві і чарівні. Ви як принцеса. Я був зачарований твоєю красою", " університетське життя - це не весело. Але я отримую від тебе енергію", "Ти така приголомшлива", "чудовий початок вихідних", "зі святом вихідний, дуже спокуслива дівчина".

Ми писали, що німецька модель Ніколь Потуральскі показала себе на початку робочого тижня.

На фото Ніколь позувала в штанях, без взуття і в дивному ТОПі, який частково закрив частково тіло, але можна замети.

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