Відома модель Ніколь Потуральски, колишня кохана Бреда Пітта, показала себе в свіжому образі
На фото Ніколь здалася в білій сорочці і чорному топі, а образ доповнила стильними штанами. Красуня відчинила верхню частину, демонструючи розкішну фігурку. На другому кадрі Потуральскі вже сиділа в кріслі, радуючи вигинами. На останньому знімку Ніколь посміхалася, взявшись рукою за голову. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.
Фанати поставили понад 2 тисячі лайків і написали коментарі:
"Мені дуже подобається", "Просто так красиво", "як завжди красиво", "ви ідеальні", "Холла, Лісова фея", " ви завжди красиві і чарівні. Ви як принцеса. Я був зачарований твоєю красою", " університетське життя - це не весело. Але я отримую від тебе енергію", "Ти така приголомшлива", "чудовий початок вихідних", "зі святом вихідний, дуже спокуслива дівчина".
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Ми писали, що німецька модель Ніколь Потуральскі показала себе на початку робочого тижня.
На фото Ніколь позувала в штанях, без взуття і в дивному ТОПі, який частково закрив частково тіло, але можна замети.
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