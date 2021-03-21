Известная модель Николь Потуральски, бывшая возлюбленная Брэда Питта, показала себя в свежем образе

На фото Николь показалась в белой рубахе и черном топе, а образ дополнила стильными штанами. Красотка распахнула верхнюю часть, демонстрируя роскошную фигурку. На втором кадре Потуральски уже сидела в кресле, радуя изгибами. На последнем снимке Николь улыбалась, взявшись рукой за голову. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

Фанаты поставили более 2 тысяч лайков и написали комментарии:

"Мне очень нравится", "Просто так красиво", "Как всегда красиво", "Вы идеальны", "Холла, лесная фея", "Вы всегда красивы и обаятельны. Вы как принцесса. Я был очарован твоей красотой", "Университетская жизнь - это не весело. Но я получаю от тебя энергию", "Ты такая потрясающая", "замечательное начало выходных", "С праздником выходный, очень соблазнительная девушка".

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На фото Николь позировала в штанах, без обуви и в странном топе, который частично закрыл частично тело, но можно замети.

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