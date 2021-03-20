Відомий шоумен Андрій Данилко на шоу "Маска" влаштував епатаж, і поліз обніматися з " Циклопом"

Як передає Politeka.net, в пабліку Instagram " Зірковий шлях "розмістили кадр з наступного випуску шоу"Маска". Данилко, який виступає на шоу в ролі "детектива", який повинен відгадувати учасників, які ховаються під масками у феєричних костюмах, вийшов на сцену, і став обніматися з Циклопом.

Багато глядачів шоу підозрюють, що під маскою Циклопа ховається фаворит Данилко на Нацвідборі на Євробачення - співак Melovin. Однак інші вважають, що під маскою Циклопа знаходиться Мішель Андраде.

"У дев'ятому випуску шоу "Маска" будуть несподівані викриття, божевільні емоції і раптовий приплив ніжності 💫. Чи то няшний Циклоп сприяє обнімашки, чи то всі причетні до шоу Маска стали великою родиною...",- написали в пабліку.

Шанувальники чекають не дочекаються нового випуску шоу, і моніторять будь-яку новину, яка може пролити світло на те, хто ховається за масками героїв.

"Цікаво подивитися сьогодні знімуть два учасники маску, хто цікаво під циклопом", "Циклоп. Хоч він і максимально милий, але там дуже вже очевидно, хто під маскою", "Циклоп. Бо вже навіть нецікаво дивитися його виступи. Вже всі давно знають, що це Мішель Андраде", - пишуть шанувальники.

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