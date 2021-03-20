Співачка Наташа Корольова записала відео для фанатів, показавши свою справжню особу

Як повідомляє Politeka.net, відома російська артистка з українським корінням Наташа Корольова, яка є дружиною скандально відомого стриптизера Сергія Глушка (Тарзан), опублікувала в соцмережі цікаве відео з розкішного відпочинку, а в підписі до нього запросила шанувальників на свій концерт.

У ролику, який 47-річна Наташа зняла на узбережжі біля океану, вона виконує без фонограми одну зі своїх пісень, при цьому кокетуючи з глядачами. Перед камерою артистка з'явилася в легкому пляжному образі - на ній світлий халатик, волосся вологими пасмами спадають на плечі, а на трохи опухлому обличчі немає макіяжу. при всьому цьому Королева виглядає щасливою, хоча в якийсь момент судячи з виразу обличчя, вона забула слова пісні, яку співає, а потім згадала і продовжила співати, мило посміхаючись.

У підписі до відео Наташа написала: "17 квітня Вегас Сіті Хол 19;00! Мій улюблений глядач! Чекаю зустрічі!!! #наташакоролева #символюности". Шанувальники тут же кинулися обговорювати нову публікацію зірки, засинаючи її компліментами в коментарях до відео. "Красуня така, з дитинства завжди подобалася вона", "Шикарно виглядаєте. Як в молодості", "Красуня, як завжди, навіть без макіяжу!", "Наталя, ви все ще та дівчина. Залишайтеся такою ж милою і справжньою!", "Така краса без макіяжу!",- пишуть користувачі в коментарях до посту Корольової.

Нагадаємо, Виписка Наташі Корольової з пологового будинку, в мережі з'явилося фото новонародженого: "Нехай у нього все складеться"

Як повідомляла Politeka, Роздягнений син Наташі Корольової і Тарзана попустував з епатажною дівчиною у всіх на очах: "По татових стопах...".

Раніше Politeka Зрадник-чоловік королевою вразив зарозумілим виглядом поруч з дружиною: "Тарзан, не ображай Наташу…»