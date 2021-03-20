Українська співачка Ані Лорак показала себе в гримерці перед дзеркалом з досить сміливого ракурсу

Зірка все частіше ділиться з шанувальниками кадрами, відзнятими перед концертом в гримерці. При цьому Кароліна намагається максимально заінтригувати чином, щоб підтримувати репутацію. В цілому, оскільки співачка слід певного типу свого образу, всі її костюми дуже схожі.

Так, цього разу Кароліна блищала перед виступом в міні-комбінезоні переливається золотистого кольору. Перед дзеркалом Кароліна влаштувала пікантні танці, спокусливо вигинаючись в досить масивному взутті на стійкому каблуці.

Зазначимо, заради такої фігури Лорак багато часу приділяє собі і тренується в залі.

"Щоранку я починаю з простого тренування: обов'язкова розминка, щоб налаштувати м'язи на «робочий лад». Починаємо з голови, потім включаємо плечі, потім – руки і стегна. Присідання для пружних сідниць: 3 підходи по 20 разів. Прес – 40-50 разів. Стрибок. Віджимання від підлоги-20 разів

Якщо у вас зовсім немає на це часу, не забувайте про планці, це займе 3-5 хвилин в день. ⠀

Після тренування-контрастний душ. Потім-легкий сніданок. Це може бути вівсянка на воді з ложкою меду або, наприклад, яєчня. І, звичайно ж, смачний чай або кава», - розкривала раніше Кароліна свої секрети краси.

Також Ані Лорак раніше, коли їздила закордон, влаштувала прогулянку по старому місту, де спробувала турецький корж, далі вона побувала на ринку і побалувала себе місцевими солодощами, а також випила фірмову каву в кафе за столиком.

"Це відео дуже підняло настрій! 😻 ", "Так подобається це відео! 😻 Ну і руху. Заряд настрою забезпечений на цілий день, спасибі величезне", " які губи, як же вона посміхається...""Ви як сонечко, прям зливаєтеся з ним️ ️ Такая така ж Сонячна, радісна, яскрава ви!!!! ❤ ️ ",- висловилися фанати.

Нагадаємо, що Лорак після примирення з екс-чоловіком Муратом поділилася своїм щастям: "знову обручалку одягла".

Як повідомляла Politeka, Ані Лорак підігріла чутки про таємне весілля, засвітивши обручку: "кохана дівчинка! Щастя і...".

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