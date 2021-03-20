Відома українська співачка SLAVIA, дружина музиканта DZIDZIO, показала себе на відпочинку

На фото Ярослава, так звуть дівчину, позувала в жовтому купальнику. Красуня посміхалася, стоячи на яхті і демонструючи розкішну фігуру. Волосся співачка залишила розпущеним, а ніжку одну виставила трохи вперед, вражаючи її ідеальністю. Як можна зрозуміти, зірка відпочивала в цей момент десь в Карибському морі. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.

"Сьогодні День весняного рівнодення-початок астрономічної весни, І Міжнародний день Щастя. Бажаю тобі мати все, чого не вистачає до повного щастя.

Мене роблять щасливішими подорожі і пісні (особливо щаслива кожен раз, коли у мене виходить нова). А тебя? Напиши дві прості речі, перші прийдуть в голову", - написала Ярослава.

Фанати поставили понад 400 лайків і написали коментарі:

"Подорожі та мрії", " спасибі вам. Щастя Вам і любові. Мене щасливою робить музика і люди, яких я люблю", "нереальна красуня".

Ми писали, що дружина DZIDZIO (Михайла Хоми) співачка SLAVIA (Ярослава) подражнила соковитими формами.

Так, Ярослава захопила апетитною фігуркою, позуючи в чорному бікіні з квітковим принтом на тлі фантастичексого пейзажу. Дівчина з розпущеним вологим волоссям стояла поруч з величезними кам'яними валунами на березі Індійського океану, підставивши сонечку все саме "солоденьке".

Нагадаємо, соковита дружина DZIDZIO в міні показала своє багатство у всій красі, в мережі не витримали

Також Politeka писала, що посивілий Dzidzio в кожусі і дивній шапці налякав українців новою зовнішністю

А ще Politeka повідомляла, що соковита дружина DZIDZIO в сукні з глибоким декольте показала, наскільки пощастило її чоловікові



