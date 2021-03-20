Відома українська телеведуча Лілія Ребрик показала себе і розповіла про щастя

На фото Лілія здалася в ніжній сукні з прозорим верхом і без білизни. Красуня доповнила образ стильною зачіскою і яскравими сережками. Дівчина позувала серед зелених рослин, віддавшись ніжності. Ребрик посміхалася і навіть закрила очі, насолоджуючись життям. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.

"Не дошкуляти, не підвищувати голос, не брехати, сприймати людину такою, як вона є, а якщо це «не ваша», то звести спілкування з ним до мінімуму, а не брехати, вислухати, підтримати і виговоритися, коли відчуваєш, що це необхідно тобі, мати небагато, але близьких і перевірених «своїх» людей, а ще - кожен день приймати як кращий і робити все, щоб він таким і був. Це-мої основні правила щастя!

Сьогодні Міжнародний ДЕНЬ Щастя!

І я ніколи не втомлюся говорити, що єдине, що я зобов'язана собі і рідним - це бути щасливим. Будьте і Ви такими! Завше. Кожен день. Кожну мить! І щоб нічого цьому не заважало! Що для вас щастя? Пишіть! Цей пост заряджений на щастя", - написала Лілія.

Фанати поставили понад 10 тисяч лайків і написали коментарі:

"Ліля, захоплююся вашою автентичністю! Ви заряджаєте і надихаєте! Спасибі вам за це щиро! Щастя всім!", "Шикарна", " Красуня. Якби весна мала образ, то саме такий", " класна Ліля, така справжня, розумна, ніжна і мудра. І завжди позитивна", " Ви дуже красива і мудра жінка, ви приклад для багатьох".

Нагадаємо, Лілія Ребрик після важкої хвороби йде зі сцени, несподіване звернення

А ще Politeka писала, що Ребрик після хвороби засвітила розваги з чоловіком-красенем

Також Politeka повідомляла, що щаслива Лілія Ребрик пішла у відрив після хвороби, задерши ноги на публіці



