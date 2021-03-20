Известная украинская телеведущая Лилия Ребрик показала себя и рассказала о счастье

На фото Лилия показалась в нежном платье с прозрачным верхом и без белья. Красотка дополнила образ стильной прической и яркими серьгами. Девушка позировала среди зеленых растений, предавшись нежности. Ребрик улыбалась и даже закрыла глаза, наслаждаясь жизнью. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

"Не донимать, не повышать голос, не лгать, воспринимать человека таким, как он есть, а если этот человек «не ваша», то свести общение с ним к минимуму, а не сплетничать, выслушать, поддержать и выговориться, когда чувствуешь, что это необходимо тебе, иметь немного, но близких и проверенных «своих» людей, а еще - каждый день принимать как лучший и делать все, чтобы он таким и был. Это - мои основные правила счастье!

Сегодня международный ДЕНЬ СЧАСТЬЯ!

И я никогда не устану говорить, что единственное, что я обязана себе и родным - это быть счастливым. Будьте и вы такими! Всегда. Каждый день. Каждое мгновение! И чтобы ничего этому не мешало! Что для вас счастье? Пишите! Этот пост заряженный к счастью", - написала Лилия.

Фанаты поставили более 10 тысяч лайков и написали комментарии:

"Лиля, восхищаюсь вашей подлинностью! Вы заряжаете и вдохновляете! Спасибо вам за это искренне! Счастья всем!", "Шикарная", "Красавица. Если бы весна имела образ, то именно такой", "Классная Лиля, такая настоящая, умная, нежная и мудрая. И всегда положительная", "Вы очень красивая и мудрая женщина, вы пример для многих".

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