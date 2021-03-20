Популярна співачка Віра Брежнєва показала нові фото, на яких її неможливо впізнати, так вона змінилася
Як повідомляє Politeka.net, популярна українська співачка і дружина Костянтина Меладзе Віра Брежнєва часто радує шанувальників яскравими публікаціями у своєму Instagram. Так, цього разу зірка поділилася серією фотографій, на яких її просто не впізнати, а в підписі до них розповіла про улюблений косметологічний бренд.
На знімках 39-річна Віра відображена у ванній кімнаті, вона зайнята доглядовими процедурами із засобами улюбленого бренду. Перед камерою красуня з'явилася у світлій домашній кофтині, її волосся розпущене і недбало укладені, а на обличчі немає макіяжу, правда виглядає воно зовсім не так, як раніше. Це помітили і шанувальники зірки, відзначаючи, як вона помолодшала.
У підписі до фотографій Брежнєва написала: "З кожним роком все усвідомленіше підходжу до вибору брендів, їх цінностей, глобального ставлення до жіночої краси, якості і складів продуктів". Також вона розповіла про косметичний бренд, продуктами якого користується сама.
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Шанувальники просто в захваті від нових знімків артистки, її засипають компліментами в коментарях, відзначаючи, як молодо вона виглядає. "Так, вік бере своє, і до інгредієнтів ставишся уважніше і до себе теж", "Віра, а ви в курсі, що ви красива і без хімії?", "Віра, ну ви просто як 17 річна дівчинка. Така ніжна краса", "Ви тут виглядаєте років на 16!", "Як підліток", - пишуть в коментарях.
Нагадаємо, Меладзе без слів продемонстрував, як любить Віру Брежнєву, шанувальники дивуються: "І це все?".
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