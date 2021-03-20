Співачка Надя Дорофєєва показала спекотне фото зі зйомок лірик-відео свого першого сольного альбому

Як повідомляє Politeka.net, популярна українська співачка Надя Дорофєєва після розпаду групи "Время и Стекло" почала сольну кар'єру і днями презентувала свій перший мініальбом" Dofamin", до якого увійшли п'ять нових композицій артистки. На YouTube-каналі зірки з'явилося 15-хвилинне відео з усіма піснями у виконанні Наді - вона співає під акомпанемент музикантів і рухається разом з шоу-балетом.

У своєму Instagram Дорофєєва показала незвичайне фото зі зйомок лірик-відео, а в підписі до нього звернулася до шанувальників з питанням, який з її нових треків їм сподобається найбільше. На новому фото Надя відображена в цікавій локації і незвичайному образі. На ній світлий костюмчик з широкими брюками і піджаком з хитромудрими вирізами на плечах, під яким у неї коротенький світлий топік. Волосся красуні розпущене і недбало укладене, а на її обличчі яскравий макіяж, вона хижо дивиться в об'єктив, присівши в провокаційній позі.

У підписі до кадру Надя написала: "Радію вашим коментам під live video "dofamin" на YouTube. Напишіть мені, який трек зайшов найбільше?". Звичайно ж шанувальники не пройшли повз і почали активно обговорювати нову публікацію зірки, засинаючи її компліментами і обговорюючи нові хіти. "Нереальна", "Альбом бомба", "Всі пісні шикарні", "Дуже круто вийшло", "Обожнюю тебе", "Кожна пісня по-своєму зайшла", "Zavisimost найбільше сподобалася", "Всі пісні дуже сподобалися", - пишуть в коментарях.

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