Відома модель Леоніла Гузь, яка в 2018 році стала Міс Україною, показала себе в неймовірному ракурсі
На фото Леоніла позувала в чорній-міні сукні і туфлях на великому каблуці. Гузь доповнила образ стильними намистами, а залізла для кадру на диван. Зірка вигнулася, розвернувшись спиною, щоб показати "нескінченні" ніжки. Але увагу також привертають і сідниці моделі, адже плаття виявилося дуже коротеньким. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.
Леоніла вирішила залишити знімок без коментаря, але це не завадило фанатам залайкати публікацію і захоплюватися розкішними ніжками, засинаючи компліментами:
"Це черговий скандал?", "Ось це ноги, ось це підхід у вас девченки", "зброя масового ураження", "Лайк виключно за намисто", "Ноги нескінченності".
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Ми писали, що відома модель Леоніла Гузь, володарка титулу "Міс Україна 2018", вразила зухвалим образом.
Дівчина поділилася фотографією з пляжу. На ній було надіто пікантне боді, яке оголило занадто багато. Складалося враження, що модель позує в мініатюрних трусиках і просто забула надіти штани.
Нагадаємо, Міс Україна Леоніла Гузь у прозорому вбранні змусила серця битися частіше
Також Politeka писала, що Міс Україна Леоніла Гузь пограла в ковбойшу, забувши надіти штани
А ще Politeka повідомляла, що Міс Україна Леоніла Гузь приспустила бретельки маєчки заради спокусливого кадру