Популярна блогерша Анастасія Покрищук знову голосно і нецензурно розповіла жінкам, чому потрібно проганяти чоловіків-зрадників.

Як повідомляє Politeka.net, популярна українська блогерка і в минулому учасниця реаліті-шоу "Від пацанки до панянки" Анастасія Покрищук, прославилася після того, як зробила собі величезні вилиці, силіконові груди і накачала губи. Дівчина за фахом психолог, так що час від часу відповідає на різні питання від фоловерів в Instagram. І робить вона це у своєму стилі – часто голосно, епатажно і нецензурно. (щоб подивитися відео, доскрольте новину до кінця)

Так цього разу Настя, яка почала також розвивати свій YouTube-канал розповіла про "інстинкт чоловіків зраджувати" і про те чому жінкам не варто це терпіти. За словами блогерки, коли це ще самі чоловіки говорять про те, що у них інстинкт зраджувати, хоча є дружина і діти, то це просто тупість, але це ніби як можна зрозуміти. Але найбільше Покрищук обурює, що жінки говорять про такий інстинкт у своїх чоловіків і партнерів.

"Але, коли це починають говорити баби, мені хочеться їх задушити. А де твій інстинкт самозбереження? Тебе ображають, б'ють, зраджують, а ти терпиш. Доводять тебе до сивини, нервових зривів, цих панічних атак у кожної другої. Взяла себе в руки і поміняла щось. Вигнала нах*й, або сама пішла і живеш добре. І пройдуть твої ці панічні атаки", - розповідає Настя, звертаючись до жінок.

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