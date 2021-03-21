Актриса Вікторія Булітко з "Дизель Шоу" підкорила новим образом своєї сценічної героїні

Як передає Politeka.net, у своєму Instagram Вікторія розмістила фотографії в шикарній чорній сукні з опущеними рукавами та єкстремальним розрізом. Вікторія одягла чорну перуку, і зробила яскравий макіяж, використовуючи червону помаду.

Важливою частиною образу стали витончені туфельки на шпильці, які надали образу елегантності і витонченості.

"Сьогодні Ліза Блудова презентує свою другу пісню в новому випуску "Dizel Night" про жіночі переживання, про стосунки з чоловіками і не тільки 😜 як думаєте, про що конкретно?",- написала Вікторія під фотографіями.

Шанувальники не затягували з коментарями, обсипавши зірку гумористичного шоу комплементами. Вони написали:

"Супер!!!Фото1 -🔥!!! Красуня!!!😍😍😍", "Спочатку подумав манекен красивий, але коли придивився, ви супер 👏, браво 👍", "Вам дуже личить чорний колір волосся! Красуня!!! 🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥", "Ох, буду чекати! Красуня😍 💕", "звідки таке прекрасне плаття на прекрасній дамі?", "Як завжди, вогонь!", " Я кожного разу чекаю Лізу Блудову. Дві фото просто бомбічні🔥 але мені більше 2 подобається❤️ 🔥 😍 " - написали шанувальники.

Нещодавно Вікторія показала фото в якому одягла головний убір, прикривши очі чорною вуаллю. Червоні губи виділялися на обличчі знаменитості. Красуня дивилася вдалину показуючи свій ідеальний профіль. Кадр вийшов красивим і якимось загадковим.

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