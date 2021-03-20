Відомий український співак Макс Барських показав свій політ понад сценою
Про це повідомляє Politeka з посиланням на сторінку артиста у соцмережі.
Так, в акаунті співака з'явилась підбірка світлин з його виступу, який, судячи зі всього, став справжнім шоу.
Барських повідомив, що вже сьогодні українські глядачі зможуть побачити прем'єру його нової пісні на українському телебаченні.
"20:20 на "1+1". Сьогодні. Не пропусти. #BESTSELLER", - лаконічно написав він у підписі до фотографій.
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На опублікованих знімках артист буквально летить над сценою, а на одному фото він взагалі наче "висить" у повітрі, що дійсно виглядає ефектно.
У коментарях артиста засипали компліментами.
"Маленький принц", "Максимушка... Ідеальний", "Круто", "Шкода, що без Юлі", "Не пропустимо", "Це було круто", "Це занадто добре", "Ваууу, чекаємо. Цікаво, а як без Зіверт? Інша версія пісні, чи на фоні буде?" - пишуть у коментарях.
Раніше повідомлялось, що Макса Барських на фото зі зйомок "Вечірнього Урганта" порівняли з охоронцем супермаркету через його чорну куртку, бейсболку та білу сорочку.
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