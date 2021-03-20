Ксенія Мішина відібрала у Олександра Эллерта машину і розіграє її серед своїх шанувальників

Як пише Politeka.net, Ксенія Мішина відібрала машину у Олександра Еллерт і зібралася розіграти її серед українців. Принаймні саме так виглядає веселий ролик, який парочка зняла, щоб оголосити конкурс. Виявилося, що крім автомобіля, вони розіграють серед шанувальників в Instagram ще й купу інших призів - побутову техніку, ювелірні прикраси, косметику і гроші.

У відео, яке Еллерт опублікував у своєму мікроблозі модно побачити, як Ксенія епічно "викрадає" машину коханого, а він біжить за нею. "Це не смішно, Ксюха! Це моя тачка, та почекай ти", - кричить Олександр, в спробі наздогнати від'їжджаючу Мішину. Тим часом вона в ролику розповідає про умови конкурсу.

"Ця жінка зведе мене з розуму. Вона конфіскувала мою улюблену машину за погану поведінку, укомплектувала її і вирішила віддати це все вам! Я спочатку пручався, але потім повністю підтримав її ідею ощасливити 80 чудових людей", - розповів про конкурс коханий актриси.

"Насправді, я щиро бажаю удачі кожному з Вас і дуже вірю, що майбутній власник буде любити і цінувати мою дитину, також, як і я", - додав Еллерт в кінці свого поста.

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