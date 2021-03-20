Молода дружина Віктора Павліка Катерина Реп'яхова похвалилася обновками на відпочинку

Як повідомляє Politeka.net, Молода дружина Віктора Павлика Катерина Реп'яхова, стала не тільки благовірною музиканта, але і його концертним директором. Дівчина встигла вже і завагітніти від 55-ленего чоловіка, і тепер часто розповідає в соцмережі Instagram про те, як проходить її цікаве положення і як вона себе почуває. Нещодавно парочка разом відпочивала в Єгипті, а тепер Катя вирушила до моря без чоловіка, але з мамою.

У своїх Instagram красуня показала готельний номер, в якому живе, морські пейзажі, а також похвалилася новим купальником. Так, на одному з кадрів Катя відобразила себе пляжі в яскравому купальнику, у неї на голові мила пляжна капелюшок, а з обличчя не сходить блаженна посмішка. Вагітну дівчину трохи засмутили пошарпані шезлонги, але хороша погода і обновка швидко підняли їй настрій.

На ще одному знімку Реп'яхова в купальнику показала вагітний живіт, які стає все більше і більше. Вона стоїть перед дзеркалом в готельному номері і знімає себе на телефон. Також дівчина зняла себе на пляжі в строкатій блузочці і розповіла, що після купання в морі, вони з мамою збираються сходити в басейн.

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