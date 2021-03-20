Відома українська телеведуча Лілія Ребрик показала яскраве фото разом з чоловіком

Про це повідомляє Politeka з посиланням на сторінку Ребрик у соцмережі.

Так, в акаунті телеведучої з'явилась світлина, на якій вона позує поряд зі своїм чоловіком Андрієм Диким.

Закохані посміхаються, а Андрій ніжно обіймає Лілію за талію та притулився обличчям до її волосся.

При цьому пара особливо попіклувалась про своє вбрання. На Лілії можна побачити чорні брюки, чорну майку і білу сорочку-туніку, а на її коханому - білі брюки і чорну сорочку.

"Один білий - другий Дикий @andrii_dykyi. Коли він сказав пошепки щось таке, що робить щасливою тільки тебе. P.S. Затишне святкування НЕ у червоній зоні, не хвилюйтеся", - написала Ребрик під фото.

У коментарях фоловери телеведучої висловили свої припущення щодо того, що їй міг шепотіти на вушко коханий, а також висловили своє захоплення щасливою парою.

"Він сказав: "Сьогодні твоя черга бути дикою", "Які ви класнючі", "Щаслива пара", - пишуть під фото.

Раніше повідомлялось, що Лілія Ребрик показала себе в ніжній сукні з прозорим верхом і без білизни. Красуня доповнила образ стильною зачіскою і яскравими сережками. Дівчина позувала серед зелених рослин, віддавшись ніжності.

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